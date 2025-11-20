В Рязанской области зафиксировали рост производства за девять месяцев

За девять месяцев 2025 года объем произведенной и отгруженной продукции крупными и средними предприятиями Рязанской области составил 635,6 млрд рублей., что на 29 млрд рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года с учетом сопоставимости цен. Об этом сообщает Рязаньстат. На долю обрабатывающих производств приходится 67,5% от общего объема, что составляет 429,2 млрд рублей. В этой сфере наблюдается рост производства в сопоставимых ценах на 8 млрд рублей. В числе лидеров по темпам роста в обрабатывающих отраслях за год оказались: монтаж машин и оборудования в промышленности — рост в 3,4 раза, производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства — рост в 2,75 раза, производство кондитерских изделий — рост в 1,8 раза, производство молока и молочной продукции — рост в 1,5 раза, производство текстильных изделий — рост в 1,4 раза.

