В Рязанской области произошло ДТП
Отмечается, что ДТП произошло 19 ноября, примерно в 18:00, на улице Карла Маркса в Скопине. Столкнулись две легковушки. О пострадавших не сообщается. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «СКОПИН НАРОДНЫЙ».
Фото: скриншоты из видео Telegram-канала «СКОПИН НАРОДНЫЙ»