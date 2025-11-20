В Рязанской области мужчине вынесли приговор за хранение маковой соломки

Отмечается, что летом 2025 года 59-летний мужчина нарвал дикорастущий мак и высушил его. Злоумышленник спрятал 2768,8 грамма наркотика в надворной постройке. Полицейские пресекли незаконную деятельность. Суд 19 ноября приговорил мужчину к трем с половиной годам условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.