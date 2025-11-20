В Рязанской области мужчина едва успел выбраться из горящего дома
В доме временно проживал одинокий мужчина. В момент, когда начался пожар, он спал. Проснулся от треска и огня. Отмечается, что мужчина босиком и раздетый едва успел выбраться из горящего здания. Пожар тушили две спецмашины и пять человек личного состава ПСЧ № 37. На месте происшествия работали специалисты газовой службы и электроснабжения.
В селе Телятники Сараевского района 20 ноября в доме случился пожар. Об этом сообщил ИД «Пресса».
Отмечается, что в доме временно проживал одинокий мужчина. В момент, когда начался пожар, он спал. Проснулся от треска и огня.
По данным издания, мужчина босиком и раздетый едва успел выбраться из горящего здания.
Пожар тушили две спецмашины и пять человек личного состава ПСЧ № 37. На месте происшествия работали специалисты газовой службы и электроснабжения.