В Рязани столкнулись две легковушки
По словам очевидцев, авария произошла 19 ноября на улице Крупской. На опубликованных кадрах видно, что после ДТП машины получили механические повреждения. У одной из легковушек разбита передняя часть. На месте происшествия работали полицейские. Информации о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
