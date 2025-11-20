В Рязани столкнулись две легковушки

По словам очевидцев, авария произошла 19 ноября на улице Крупской. На опубликованных кадрах видно, что после ДТП машины получили механические повреждения. У одной из легковушек разбита передняя часть. На месте происшествия работали полицейские. Информации о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

