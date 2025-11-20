В Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах

Новость: В Рязани временно приостановлена подача холодной воды по нескольким адресам. По информации городского Водоканала, отключение касается следующих улиц: ул. Гоголя, д. 52 корп. 1; ул. Черновицкая, д. 20 корп. 2. Подача воды в этих районах возобновится в 15:00. Кроме того, в Дядьково также наблюдаются перебои с водоснабжением. Временно отключены следующие адреса: 1-й Весенний переулок: д. 1, 2, 3, 4; 2-й Весенний переулок: д. 1, 2, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18; 3-я Весенняя линия: д. 1-23, ул. Весенняя: д. 1-51, ул. Грачи: д. 1-55, Ленпоселок: д. 1-24, ул. Новая: д. 1-19, ул. Грачи, д. 2/1 (производственная компания «ЕРКО») Возобновление подачи воды в этих районах ожидается в 17:00.