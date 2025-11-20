В Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах
В Рязани приостановили подачу холодной воды. Об этом сообщил городской Водоканал.
Воды нет по адресам:
- ул. Гоголя, д. 52 корп.1;
- ул. Черновицкая, д. 20 корп.2.
Воду должны дать в 15:00.
Также воду отключили по адресам:
- 1-й Весенний переулок (Дядьково), д. 1, 2, 3, 4;
- 2-й Весенний переулок (Дядьково), д. 1, 2, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18;
- 3-я Весенняя линия (Дядьково), д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
- ул. Весенняя (Дядьково), д. 1, 2, 2 корп.4, 2 корп.5, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51;
- ул. Грачи (Дядьково), д. 1, 2, 2 корп.1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15 корп.1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30 корп.1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 корп.1, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55;
- Ленпоселок (Дядьково), д. 1, 1/1, 2, 2 корп.1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.1, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
- ул. Новая (Дядьково), д. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19;
- ул. Грачи, д. 2/1 (производственная компания «ЕРКО»).
Восстановить подачу воды должны в 17:00.