В Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах

Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 359
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 464
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 317
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
8 010
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новость: В Рязани временно приостановлена подача холодной воды по нескольким адресам. По информации городского Водоканала, отключение касается следующих улиц: ул. Гоголя, д. 52 корп. 1; ул. Черновицкая, д. 20 корп. 2. Подача воды в этих районах возобновится в 15:00. Кроме того, в Дядьково также наблюдаются перебои с водоснабжением. Временно отключены следующие адреса: 1-й Весенний переулок: д. 1, 2, 3, 4; 2-й Весенний переулок: д. 1, 2, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18; 3-я Весенняя линия: д. 1-23, ул. Весенняя: д. 1-51, ул. Грачи: д. 1-55, Ленпоселок: д. 1-24, ул. Новая: д. 1-19, ул. Грачи, д. 2/1 (производственная компания «ЕРКО») Возобновление подачи воды в этих районах ожидается в 17:00.

В Рязани приостановили подачу холодной воды. Об этом сообщил городской Водоканал.

Воды нет по адресам:

  • ул. Гоголя, д. 52 корп.1;
  • ул. Черновицкая, д. 20 корп.2.

Воду должны дать в 15:00.

Также воду отключили по адресам:

  • 1-й Весенний переулок (Дядьково), д. 1, 2, 3, 4;
  • 2-й Весенний переулок (Дядьково), д. 1, 2, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18;
  • 3-я Весенняя линия (Дядьково), д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
  • ул. Весенняя (Дядьково), д. 1, 2, 2 корп.4, 2 корп.5, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51;
  • ул. Грачи (Дядьково), д. 1, 2, 2 корп.1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15 корп.1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30 корп.1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 корп.1, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55;
  • Ленпоселок (Дядьково), д. 1, 1/1, 2, 2 корп.1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.1, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
  • ул. Новая (Дядьково), д. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19;
  • ул. Грачи, д. 2/1 (производственная компания «ЕРКО»).

Восстановить подачу воды должны в 17:00.