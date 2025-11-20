В Рязани экс-начальника отделения почты заподозрили в хищении более шести млн

Рязань
Согласно материалам уголовного дела, подозреваемая занимала должность начальника отделения почтовой связи в Рязани. Она использовала служебное положение и, по данным УФСБ, систематически присваивала деньги, предназначенные для выплат пособий. Злоумышленница вносила в отчетные документы завышенные суммы о расходах. Сотрудники регионального УФСБ установили, что женщина похитила более шести миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России. Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

В Рязани на экс-начальника отделения почты завели уголовное дело за хищение шести млн. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемая занимала должность начальника отделения почтовой связи в Рязани. Она использовала служебное положение и, по данным УФСБ, систематически присваивала деньги, предназначенные для выплат пособий. Злоумышленница вносила в отчетные документы завышенные суммы о расходах.

Сотрудники регионального УФСБ установили, что женщина похитила более шести миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России. Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

В отношении женщины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.