В Рязани бизнесмен проиграл иск футболистке на 1,2 млн за невыполненный заказ

Советский райсуд Рязани частично удовлетворил иск футболистки Екатерины Дмитренко к ООО «Кирилов» о защите прав потребителя. Решение в полном объеме подтвердил Рязанский облсуд, но Дмитренко опасается, что предприниматель не будет исполнять решения инстанций. Со своей историей она обратилась в РЗН. Инфо 20 ноября.

Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте Советского райсуда, 25 июля 2023 года между российской футболисткой Екатериной Дмитренко, которая выступала за сборную РФ и становилась чемпионом в составе «Рязани-ВДВ», и ООО «Кирилов» был заключен договор купли-продажи 13 тысяч 440 штук облицовочного кирпича «Амур» на сумму 415 тысяч рублей.

Документ оформили в виде счета-договора, заверенного подписью и печатью ООО «Кирилов». В тот же день Дмитренко внесла наличную предоплату — об этом свидетельствует рукописная надпись на счете: «Принял денежные средства в полном объеме».

Согласно условиям договора, доставить кирпичи должны были не позднее 31 августа 2023 года. Однако этого не случилось. 1 сентября 2023 года Дмитренко направила претензию с требованием вернуть предоплату. Ответа не последовало.

В суде представитель ООО «Кирилов» заявлял, что кирпич привезли, но покупатель отказался его принять. В подтверждение представили товарно-транспортную накладную, где грузоотправителем и получателем указаны другие компании — ООО «Тверской кирпич» и ООО «ГК Прокирпич», — а также фото без даты и геопривязки. Свидетель со стороны ответчика — менеджер фирмы — заявил об «отказе от приемки», но доказательств также не предоставил.

Суд решил, что факт оплаты подтвержден не только надписью на счете, но и практикой предыдущих сделок между сторонами. По словам Дмитренко, все товары, которые она заказывала ранее подобным образом, ей доставили.

Кроме того, как указано на сайте Советского суда, налоговики установили, что в июне-июле 2023 года компания принимала деньги от физлиц на личную карту руководителя, без ККТ, — за это ООО «Кирилов» получило официальное предостережение от УФНС.

В итоге суд взыскал с компании 1,2 миллиона рублей в пользу истицы.

Встречный иск ООО «Кирилов» на 515 000 рублей (за «хранение и утилизацию» кирпича) отклонили. Суд не нашел подтверждения расходов — ни платежных документов, ни идентифицирующих данных в договорах аренды и утилизации.

Решение вступило в силу после того, как Рязанский облсуд 17 сентября 2024 года оставил его без изменения.

Екатерина Дмитренко рассказала РЗН. Инфо, что после получения исполнительного она звонила владельцу фирмы и предлагала просто вернуть деньги. Тот пообещал, что перезвонит, но спустя неделю не сделал этого.