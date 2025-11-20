В России в 2025 году новогодние украшения подорожали на 13%

В среднем набор минимальный новогодних украшений обойдется в 5,2 тысяч рублей. Отмечается, что быстрее всего дорожают елочные игрушки. Цена за год выросла на 16%, до 497 рублей. При этом и спрос на них растет, особенно на дорогие и долговечные, рассказали «Известия». Искусственная ель сейчас в среднем стоит 3,6 тысяч рублей. Цена выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Подорожали и гирлянды — за них придется заплатить 593 рубля, прирост в 13%. Стоимость елочной звезды увеличилась на 6%, до 305 рублей, мишуры — на 8%, до 159 рублей.

