В России в 2025 году новогодние украшения подорожали на 13%
В России в 2025 году новогодние украшения подорожали на 13% по сравнению с прошлым годом. Об этом 19 ноября сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек индекс».

В среднем минимальный набор новогодних украшений обойдется в 5,2 тысяч рублей. Отмечается, что быстрее всего дорожают елочные игрушки. Цена за год выросла на 16%, до 497 рублей. При этом и спрос на них растет, особенно на дорогие и долговечные, рассказали «Известия».

Искусственная ель сейчас в среднем стоит 3,6 тысяч рублей. Цена выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Подорожали и гирлянды — за них придется заплатить 593 рубля, прирост в 13%.

Стоимость елочной звезды увеличилась на 6%, до 305 рублей, мишуры — на 8%, до 159 рублей.