В России ужесточили налоговые условия по НДФЛ для иноагентов

Госдума приняла закон, который ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета.

Закон устанавливает для физлиц, имеющих статус иноагента, единую ставку НДФЛ в размере 30%. При этом они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции) и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.

Одновременно вводятся ограничения на использование налоговых преференций организациями, имеющими статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более.

Такие организации не смогут применять пониженные ставки налога на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества.

Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.