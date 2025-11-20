В России ужесточили налоговые условия по НДФЛ для иноагентов

Госдума приняла закон, который ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета.
Закон устанавливает для физлиц, имеющих статус иноагента, единую ставку НДФЛ в размере 30%. При этом они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции) и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.
Одновременно вводятся ограничения на использование налоговых преференций организациями, имеющими статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более.
Такие организации не смогут применять пониженные ставки налога на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества.
Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.