В России снизилась стоимость базового iPhone 17

Отмечается, что в сентябре на старте продаж iPhone 17 в версии на 256 ГБ предлагался российскими продавцами по цене от 110 тыс. руб., а к октябрю цены опустились до 87 тыс. руб. Сейчас на маркетплейсах смартфон в среднем продают за 83 тыс. руб., однако некоторые офлайн-магазины предлагают смартфон по еще более выгодным ценам — от 73,5 тыс. рублей.