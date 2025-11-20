В России планируют ввести автоматизированный прием экзаменов на права

Российские власти планируют рассмотреть внедрение автоматизированного приема экзаменов на получение водительских прав. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на новую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в стране. В рамках стратегии акцент сделан на улучшении системы проведения экзаменов для водителей. Одним из ключевых предложений является возможность автоматизации процесса сдачи экзаменов, что может повысить объективность и прозрачность оценки знаний и навыков кандидатов. На данный момент процесс получения водительских прав в России состоит из двух этапов: теоретического и практического экзаменов.

