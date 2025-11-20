В России энергетики признали продуктом химической промышленности

Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Пироговского университета Алексей Решетун призвал рассматривать энергетические напитки не как пищевой продукт, а как товар химической промышленности. Об этом сообщает издание Readovka. Он подчеркнул, что эти напитки могут истощать внутренние резервы организма, что особенно опасно для молодежи и может привести к серьезным последствиям для здоровья. По словам Решетуна, энергетики представляют собой искусственное вмешательство в естественные физиологические процессы человека. Он предостерег от возможных последствий их употребления, таких как инфаркт и панкреонекроз — отмирание тканей поджелудочной железы.

Специалист призывает молодежь быть особенно внимательными к своему здоровью и избегать чрезмерного употребления энергетиков.