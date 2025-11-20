В центре Рязани побелили молодые деревья
Специалисты МБУ «УДТ» провели работы 19 ноября. Деревья побелили в районе улиц Праволыбедской, Николодворянской, Маяковского, площади Свободы и площади Мичурина. При благоприятных погодных условиях работы продолжат во всех районах Рязани, уточнили в МБУ «УДТ».
