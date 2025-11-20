Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
Птн, 21
Сбт, 22
ЦБ USD 80.94 -0.11 20/11
ЦБ EUR 93.78 -0.15 20/11
Нал. USD 81.03 / 80.90 20/11 15:15
Нал. EUR 93.99 / 94.37 20/11 15:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 361
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 475
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 327
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
8 018
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Тепличный комбинат «Рязанские росы» готовится выйти на полную производственную мощность
Единственный в ЦФО производитель тепличных баклажанов ООО «Рязанские росы» выйдет на полную производственную мощность в начале 2026 года. Об этом замгендиректора по производству Алексей Сурков сообщил генеральному директору Корпорации развития Вячеславу Несину в ходе визита в тепличный комплекс вблизи деревни Ивкино Рязанского района.

Единственный в ЦФО производитель тепличных баклажанов ООО «Рязанские росы» выйдет на полную производственную мощность в начале 2026 года. Об этом замгендиректора по производству Алексей Сурков сообщил генеральному директору Корпорации развития Вячеславу Несину в ходе визита в тепличный комплекс вблизи деревни Ивкино Рязанского района.

Путь от идеи до реализации проекта с объемом инвестиций около 3 млрд рублей занял более пяти лет, и в минувшем феврале инвестор высадил первые овощные культуры.

На площади 6 гектаров под единой крышей расположены административный блок, хозяйственные помещения, ирригационный цех, теплицы.

При выращивании применяют метод гидропоники, при котором грунт заменяет сельскохозяйственная минеральная вата. Еще один агросекрет комбината — метод прививки. Так, стебель баклажана прививают к корню томата, имеющего более мощную, устойчивую к болезням и стрессовым условиям корневую систему, что дает больший потенциал урожая.

На комбинате придерживаются экологичного подхода, чтобы выращивать полезные и натуральные овощи. Здесь создают и автоматически поддерживают уникальный природный микроклимат. Программа следит за эффективной работой систем отопления, вентиляции, зашторивания, полива, освещения, контроля влажности.

Вместо химических средств защиты растений применяют биологический метод, при котором с вредителями борются хищные насекомые — энтомофаги, а с болезнями полезные бактерии, которые не дают развиваться патогенам. Также применяют технологию естественного опыления с помощью шмелей. Комбинат единственный в ЦФО производит баклажаны зимой, применяя искусственное освещение растений от 17 до 20 часов в сутки.

В теплицах выращивают традиционные фиолетовые баклажаны, а также круглые и полосатые сорта. Второе направление комплекса — выращивание короткоплодных огурцов. Сейчас урожайность теплицы в 2 га достигает 20 тонн баклажанов в неделю. План урожайности на будущий год составляет 57 кг с кв. м. Баклажаны собирают весом от 280 до 330 грамм и фасуют в лотки.

«Мы предлагаем продукт, с которым можем конкурировать на рынке. Выпускаем качественную, полезную продукцию, применяя натуральные методы выращивания. Свою продукцию компания поставляет в крупные федеральные торговые сети», — отметил Алексей Сурков.

«У вас масштабный серьезный инвестпроект по производству экологически чистого, натурального продукта, которым регион может гордиться. Мы готовы оказывать вам всестороннюю поддержку и помогать в решении насущных вопросов, возникающих при его реализации», — подчеркнул Вячеслав Несин.

В планах инвестора запустить производственную линию для выращивания собственной рассады.