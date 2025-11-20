Суд Рязани продлил арест участнику «осокинского» ОПГ, обвиняемому в убийстве жены

Суд Рязани продлил срок содержания под стражей 49-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве своей супруги, которое произошло в декабре 2003 года. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области. По данным органов предварительного расследования, в тот вечер между обвиняемым и его женой возник словесный конфликт во время совместного распития алкоголя. В результате ссоры мужчина нанес супруге ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия. После совершения преступления обвиняемый скрылся и находился в розыске на протяжении 22 лет. Его удалось задержать только в сентябре 2025 года в Москве, после чего он был заключен под стражу.

Ход расследования уголовного дела находится под контролем прокуратуры.

