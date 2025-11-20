Стало известно о несовершеннолетней пострадавшей в ДТП в Рязани

Стали известны подробности ДТП с участием двух автомобилей на 531-м километре дороги Р-132 «Золотое кольцо». По информации сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району, столкнулись автомобили Jetour и Exeed. За рулем Jetour была 40-летняя женщина, жительница Рязанского округа. В автомобиле Exeed находился водитель 1970 года рождения, житель Калужской области. В результате аварии пострадала женщина-водитель автомобиля Jetour и ее пассажирка, 2013 года рождения.