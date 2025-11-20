Сбербанк сократит до 20% неэффективных сотрудников, выявленных ИИ

Сбербанк планирует сократить 20% сотрудников к 1 января 2026 года. Решение касается работников, признанных неэффективными на основе анализа, выполненного с помощью искусственного интеллекта, сообщил глава банка Герман Греф на конференции AI Journey. В 2024 году уже начался процесс уменьшения числа таких сотрудников и закрытия неэффективных проектов, чтобы сосредоточиться на более продуктивных направлениях. Президент России Владимир Путин заметил, что часто неэффективность сотрудников связана с недостатками в работе руководства. Греф признал свою ответственность за организационные проблемы.

Сбербанк объявил о планах сократить 20% своего персонала до 1 января 2026 года. Об этом пишет ТАСС.

Это решение касается сотрудников, признанных неэффективными на основании анализа, проведенного с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Греф отметил, что в текущем году с помощью мультиагентной системы уже начался процесс сокращения неэффективных сотрудников и закрытия неэффективных проектов. «Мы высвобождаем ресурсы, чтобы сосредоточиться на более продуктивных направлениях», — добавил он.

Президент России Владимир Путин, выступая на той же конференции, выразил мнение, что понятие «неэффективный сотрудник» часто связано с работой руководителей. «Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали», — подчеркнул Путин. Греф согласился с этим утверждением, отметив свою долю ответственности за неэффективность в организации.