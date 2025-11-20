Сбербанк сократит до 20% неэффективных сотрудников, выявленных ИИ

Сбербанк объявил о планах сократить 20% своего персонала до 1 января 2026 года. Об этом пишет ТАСС.
Это решение касается сотрудников, признанных неэффективными на основании анализа, проведенного с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
Греф отметил, что в текущем году с помощью мультиагентной системы уже начался процесс сокращения неэффективных сотрудников и закрытия неэффективных проектов. «Мы высвобождаем ресурсы, чтобы сосредоточиться на более продуктивных направлениях», — добавил он.
Президент России Владимир Путин, выступая на той же конференции, выразил мнение, что понятие «неэффективный сотрудник» часто связано с работой руководителей. «Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали», — подчеркнул Путин. Греф согласился с этим утверждением, отметив свою долю ответственности за неэффективность в организации.