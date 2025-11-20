Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
Птн, 21
Сбт, 22
ЦБ USD 80.94 -0.11 20/11
ЦБ EUR 93.78 -0.15 20/11
Нал. USD 80.90 / 80.80 20/11 12:40
Нал. EUR 93.99 / 94.50 20/11 12:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 359
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 464
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 317
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
8 010
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Сбербанк сократит до 20% неэффективных сотрудников, выявленных ИИ
Сбербанк планирует сократить 20% сотрудников к 1 января 2026 года. Решение касается работников, признанных неэффективными на основе анализа, выполненного с помощью искусственного интеллекта, сообщил глава банка Герман Греф на конференции AI Journey. В 2024 году уже начался процесс уменьшения числа таких сотрудников и закрытия неэффективных проектов, чтобы сосредоточиться на более продуктивных направлениях. Президент России Владимир Путин заметил, что часто неэффективность сотрудников связана с недостатками в работе руководства. Греф признал свою ответственность за организационные проблемы.

Сбербанк объявил о планах сократить 20% своего персонала до 1 января 2026 года. Об этом пишет ТАСС.

Это решение касается сотрудников, признанных неэффективными на основании анализа, проведенного с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Греф отметил, что в текущем году с помощью мультиагентной системы уже начался процесс сокращения неэффективных сотрудников и закрытия неэффективных проектов. «Мы высвобождаем ресурсы, чтобы сосредоточиться на более продуктивных направлениях», — добавил он.

Президент России Владимир Путин, выступая на той же конференции, выразил мнение, что понятие «неэффективный сотрудник» часто связано с работой руководителей. «Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали», — подчеркнул Путин. Греф согласился с этим утверждением, отметив свою долю ответственности за неэффективность в организации.