С начала года в Рязанской области более 50 раз повреждали ЛЭП

Большинство случаев — это повреждение опор и иных элементов электроустановок автотранспортом. Основные причины — нарушение правил дорожного движения. По каждому факту сотрудники «Рязаньэнерго» проводят необходимые технические проверки, оформляют документацию и направляют материалы в правоохранительные органы для установления виновных и взыскания ущерба, включая расходы на ремонт и восстановление электроснабжения.