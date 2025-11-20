Рязанскую область накрыл антициклон с арктическим воздухом

Отмечается, что в ближайшее время погоду в Рязанской области будут определять небольшие по размерам, но быстро перемещающиеся и сменяющие друг друга вихри — циклоны и антициклоны. Ожидаются скачки атмосферного давления и температуры, что отразится на метеочувствительных людях. 20 ноября регион попал под влияние небольшого, но хорошо выраженного антициклона. Он заполнен арктическим воздухом и повернут к Рязанской области холодной стороной. Поэтому 20 ноября столбики термометров покажут до −3…−4°С ночью и не выше 0 °C днем. Антициклон будет подвижным, из-за чего в ночь на 21 ноября он уйдет на восток.

Рязанскую область накрыл антициклон с арктическим воздухом. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

Антициклон будет подвижным, из-за чего в ночь на 21 ноября он уйдет на восток. В регионе потеплеет до +6°С. Утром в пятницу пройдет снег и/или ледяной дождь, а затем обычный дождь.

По уточненным данным специалистов, 21 ноября в Рязани может выпасть четверть месячной нормы осадков.

22 ноября их будет меньше. В ночь на 23 ноября на Рязанскую область окажет небольшое влияние холодный антициклон, поэтому температура воздуха составит 0…+3°С, пройдет дождь.

В начале следующей недели синоптические вихри снова придут в регион. Морозов и снегопадов не ожидается.