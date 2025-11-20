Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
Птн, 21
Сбт, 22
ЦБ USD 80.94 -0.11 20/11
ЦБ EUR 93.78 -0.15 20/11
Нал. USD 81.03 / 80.90 20/11 15:15
Нал. EUR 93.99 / 94.37 20/11 15:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 361
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 475
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 327
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
8 018
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанскую область накрыл антициклон с арктическим воздухом
Отмечается, что в ближайшее время погоду в Рязанской области будут определять небольшие по размерам, но быстро перемещающиеся и сменяющие друг друга вихри — циклоны и антициклоны. Ожидаются скачки атмосферного давления и температуры, что отразится на метеочувствительных людях. 20 ноября регион попал под влияние небольшого, но хорошо выраженного антициклона. Он заполнен арктическим воздухом и повернут к Рязанской области холодной стороной. Поэтому 20 ноября столбики термометров покажут до −3…−4°С ночью и не выше 0 °C днем. Антициклон будет подвижным, из-за чего в ночь на 21 ноября он уйдет на восток.

Рязанскую область накрыл антициклон с арктическим воздухом. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

Отмечается, что в ближайшее время погоду в Рязанской области будут определять небольшие по размерам, но быстро перемещающиеся и сменяющие друг друга вихри — циклоны и антициклоны. Ожидаются скачки атмосферного давления и температуры, что отразится на метеочувствительных людях.

20 ноября регион попал под влияние небольшого, но хорошо выраженного антициклона. Он заполнен арктическим воздухом и повернут к Рязанской области холодной стороной. Поэтому 20 ноября столбики термометров покажут до −3…−4°С ночью и не выше 0 °C днем.

Антициклон будет подвижным, из-за чего в ночь на 21 ноября он уйдет на восток. В регионе потеплеет до +6°С. Утром в пятницу пройдет снег и/или ледяной дождь, а затем обычный дождь.

По уточненным данным специалистов, 21 ноября в Рязани может выпасть четверть месячной нормы осадков.

22 ноября их будет меньше. В ночь на 23 ноября на Рязанскую область окажет небольшое влияние холодный антициклон, поэтому температура воздуха составит 0…+3°С, пройдет дождь.

В начале следующей недели синоптические вихри снова придут в регион. Морозов и снегопадов не ожидается.