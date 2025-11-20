Рязанская прокуратура помогла матери погибшего военного добиться выплаты

Установлено, что региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования отказало в назначении пенсии из-за отсутствия документов, подтверждающих участие сына заявительницы в специальной военной операции. Прокуратурой в судебном порядке доказан факт прохождения военной службы.