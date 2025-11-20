Рязанец Никита Осин выступит на концерте SHAMANа в Кремле
Рязанец Никита Осин выступит на концерте SHAMANа в Кремле. Об этом пишет РИА Новости.
Концерты состоятся 22 и 23 ноября.
Ярослав Дронов отметил, что это будет не просто концерт, а настоящее действо, включающее конферанс, стендап, исповедь и интервью, где он расскажет о своем жизненном пути с детства до 34 лет.
SHAMAN также сообщил, что в концерте примут участие народный артист РФ Григорий Лепс и артист продюсерского центра Shaman Никита Осин.
Возрастное ограничение 0+.