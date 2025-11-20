Рязанцы сообщили о регулярном перекрытии водителями проезда во двор

Отмечается, что вопрос подняли жители дома № 3 по улице Ленина. «Я просто не понимаю, почему здесь постоянно загораживают въезд во двор. Скорая и МЧС не проедут, если вдруг ЧП», — написал автор.