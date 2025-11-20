Рязанцы сообщили о регулярном перекрытии водителями проезда во двор
Рязанцы сообщили о регулярном перекрытии водителями проезда во двор. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПУРВ».
