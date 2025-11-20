Рязань
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды
21 ноября c 09:30 до 15:00 отключат холодную воду по адресам: улица Зубковой, дома №№ 21, 21 корпус 2 (МБУДО ДШИ № 7), 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 22а (МБОУ Школа № 51 Центр образования), 23, 23а (МАДОУ Детский сад № 149); улица Новоселов, дом № 34 корпус 4. С 09:00 до 15:00 холодной воды не будет по адресам: улица Интернациональная, дома №№ 10а, 10 В (магазин), 11а, 11а корпус 1, 11а корпус 2, 11б; улица Станкозаводская 32, 32 корпус 1.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

21 ноября c 09:30 до 15:00 отключат холодную воду по адресам:

  • улица Зубковой, дома №№ 21, 21 корпус 2 (МБУДО ДШИ № 7), 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 22а (МБОУ Школа № 51 Центр образования), 23, 23а (МАДОУ Детский сад № 149);
  • улица Новоселов, дом № 34 корпус 4.

С 09:00 до 15:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Интернациональная, дома №№ 10а, 10 В (магазин), 11а, 11а корпус 1, 11а корпус 2, 11б;
  • улица Станкозаводская 32, 32 корпус 1.