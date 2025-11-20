Рязанцам рассказали о погоде 21 ноября

В области будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь. Местами прогнозируют гололедицу, туман. Ветер будет юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит −6…−1°С, днем — 0…5°С.