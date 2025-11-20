Рязанцам рассказали, какие автомобили чаще всего останавливают инспекторы ГАИ

Если сотрудник ДПС подозревает, что в автомобиле происходит перевозка орудия или предмета совершения административного правонарушения, а также запрещенных к перевозке предметов, допустим, оружия, он попросит водителя остановиться для досмотра. Сотрудник ГАИ вправе потребовать открыть транспортное средство, показать багажник и бардачок, при этом инспектору запрещено нарушать физическую целостность машины. Данный процесс происходит в присутствии водителя транспортного средства, а после — составляется протокол досмотра.

Рязанцам рассказали, какие автомобили чаще всего останавливают инспекторы ГАИ. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева.

По его словам, если сотрудник ДПС подозревает, что в автомобиле происходит перевозка орудия или предмета совершения административного правонарушения, а также запрещенных к перевозке предметов, допустим, оружия, он попросит водителя остановиться для досмотра.

Сотрудник ГАИ вправе потребовать открыть транспортное средство, показать багажник и бардачок, при этом инспектору запрещено нарушать физическую целостность машины. Данный процесс происходит в присутствии водителя транспортного средства, а после — составляется протокол досмотра.