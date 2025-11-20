Рязанцам напомнили о ревакцинации для профилактики опасных инфекций

Отмечается, что иммунитет со временем ослабевает. Какие прививки нужно делать взрослым: Дифтерия и столбняк — ревакцинация каждые 10 лет; Корь — всем с 18 до 35 лет (и группам риска до 55 лет), кто не привит и не болел; Краснуха — девушкам 18-25 лет, не привитым и не болевшим; Гепатит B — всем не привитым ранее взрослым до 55 лет; Грипп — ежегодно (определённым категориям).