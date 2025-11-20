Рязанцам напомнили о ревакцинации для профилактики опасных инфекций
Отмечается, что иммунитет со временем ослабевает. Какие прививки нужно делать взрослым: Дифтерия и столбняк — ревакцинация каждые 10 лет; Корь — всем с 18 до 35 лет (и группам риска до 55 лет), кто не привит и не болел; Краснуха — девушкам 18-25 лет, не привитым и не болевшим; Гепатит B — всем не привитым ранее взрослым до 55 лет; Грипп — ежегодно (определённым категориям).
Рязанцам напомнили о ревакцинации для профилактики опасных инфекций. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Отмечается, что иммунитет со временем ослабевает.
Какие прививки нужно делать взрослым:
- Дифтерия и столбняк — ревакцинация каждые 10 лет;
- Корь — всем с 18 до 35 лет (и группам риска до 55 лет), кто не привит и не болел;
- Краснуха — девушкам 18-25 лет, не привитым и не болевшим;
- Гепатит B — всем не привитым ранее взрослым до 55 лет;
- Грипп — ежегодно (определённым категориям).
По эпидемическим показаниям проводят вакцинацию против:
- Клещевого энцефалита;
- Жёлтой лихорадки;
- Гепатита A;
- Бешенства;
- Брюшного тифа и других инфекций.