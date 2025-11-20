Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Обмен состоялся 20 ноября. По данным источника агентства, в рамках стамбульских договоренностей РФ передала Украине 1 000 тел боевиков. Взамен получила 30 тел российских солдат.
