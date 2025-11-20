Российского актера задержали по делу о детском порно

По версии следствия, артист публиковал в интернете фотографии обнаженных детей. 47-летний Владимир Колганов свою вину категорически отрицает. Артист известен по ролям в сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Морские дьяволы».