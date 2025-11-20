Прокуратура привлекла к административной ответственности директора рязанской УК

Отмечается, что подвал многоквартирного жилого дома № 1 в поселке Трепольский затоплен канализационными стоками. По данным прокуратуры, УК не осматривала помещения, не составляла акты и не принимала меры по устранению проблемы. Прокурор привлек должностное лицо организации к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Директору управляющей компании внесено представление. В настоящее время проводятся работы по устранению проблемы.

