Прокуратура нашла нарушения при обороте зерна в Рязанской области

В ходе проверки нашли нарушения при оформлении товарно-транспортных накладных на отгрузку зерна: отсутствуют сведения о назначении груза (хранение, обработка, экспорт) и его происхождении. Организации не контролировали условия хранения зерна (влажность, температура, зараженность вредителями, цвет и запах). Прокурор возбудил дела об административных правонарушениях и назначил штрафы. Руководителям организаций внесены представления.