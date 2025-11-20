Рязанцев пригласили к участию в Деловой программе Премии в сфере креативных индустрий

Церемонию награждения лауреатов второй региональной Премии в сфере креативных индустрий 2025 года и объявления амбассадоров креативных индустрий региона предварит деловая программа с участием федеральных и региональных спикеров. Мероприятие состоится 27 ноября в здании Рязанского исторического музея. В программе — тематические панельные сессии и пленарное заседание с участием региональных и федеральных спикеров.
Так, участники события смогут посетить площадки с панельными сессиями по темам: «Промышленность и ИТ: синергия», «Киноиндустрия в современном мире», «Мода как двигатель креативной экономики: от трендов до национальной идентичности», «Будущие креаторы. Образование в сфере креативных индустрий», «Гранты для развития креативных проектов», «Музейное дело», «НХП — интеграция традиций в современную экономику».
В рамках пленарного заседания «Влияние креативных решений на экономический климат региона» слушателям расскажут о вкладе креативных индустрий и творческих профессий в экономику региона, перспективных направлениях, трендах, а также о законодательстве в сфере креативной экономики, работе с креативными пространствами и кластерами и о многом другом.
В ближайшее время подробно расскажем о спикерах и темах выступлений. Для участия в деловой программе необходимо зарегистрироваться. Ссылка на анкету