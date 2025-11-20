Рязанцев пригласили к участию в Деловой программе Премии в сфере креативных индустрий

27 ноября в Рязанском историческом музее пройдет деловая программа перед церемонией награждения лауреатов второй региональной Премии в сфере креативных индустрий 2025 года и объявлением амбассадоров региона. В рамках мероприятия запланированы панельные сессии и пленарное заседание с участием федеральных и региональных спикеров. Темы панельных сессий включают: «Промышленность и ИТ: синергия», «Киноиндустрия в современном мире», «Мода как двигатель креативной экономики», «Образование в сферах креативных индустрий», «Гранты для развития креативных проектов», «Музейное дело», «НХП — интеграция традиций в современную экономику». Для участия необходима регистрация по ссылке.

В рамках пленарного заседания «Влияние креативных решений на экономический климат региона» слушателям расскажут о вкладе креативных индустрий и творческих профессий в экономику региона, перспективных направлениях, трендах, а также о законодательстве в сфере креативной экономики, работе с креативными пространствами и кластерами и о многом другом.