Politico: новый план США по Украине шокировал Киев и ЕС

Украинские и европейские чиновники были поражены, когда узнали о новом плане США по разрешению конфликта на Украине. Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на свои источники. Согласно информации газеты, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф начал разработку нового плана в конце октября после встречи с российским спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами. По словам источников Politico, многие западные и украинские политики выразили обеспокоенность тем, что США могут пойти на уступки России.

