Полицейские задержали пьяного мужчину, угрожавшего женщине ножом в Шацке

В Шацке полицейские задержали 49-летнего мужчину, который угрожал зарезать женщину на улице. Об этом рассказала пресс-служба ведомства. Инцидент произошел, когда жительница Московской области сделала замечание нетрезвому мужчине, который распивал спиртные напитки на улице. Разозлившись на упрек, мужчина достал нож и пригрозил прохожей. Женщина, испугавшись, быстро убежала в ближайший магазин и позвонила в полицию. Сотрудники МВД приехали на место и задержали подозреваемого. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.