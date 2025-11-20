Полицейские нашли вандала, который повредил общественный туалет в центре Рязани

В отдел поступило заявление о повреждениях общественного туалета, установленного на Лыбедском бульваре. Сотрудники полиции выяснили, что к противоправным действиям причастен 20-летний рязанец. По предварительной информации, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поломал оборудование. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности. Также рязанец возместит причиненный ущерб.