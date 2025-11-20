Несколько населенных пунктов в Рязанской области останутся без света 21 ноября

В связи с плановыми работами ЦУС «Рязаньэнерго» будет отключение электроэнергии с 09:00 до 12:00: д. Борисово, д. Взвоз, с. Задне-Пилево, д. Иншаково, д. Макарово, д. Печурино, д. Подгорье, д. Ухино.