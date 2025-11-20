На острове Лангкави после ожога медузы умер двухлетний ребенок

На малайзийском острове Лангкави умер после ожога медузы двухлетний ребенок из России. Об этом сообщается в телеграм-канале «Плохие новости».

Мальчик приехал с родителями из Хабаровска, чтобы отдохнуть нв курорте. Во время купания ребенка ужалила кубомедуза. Как уточняется, этот вид считается очень опасным и представляет угрозу для жизни человека.

По словам отца мальчика, в момент инцидента ребенок закричал от боли, и его быстро вынесли на берег. К тому времени он уже не дышал. Отец пытался провести сердечно-легочную реанимацию. Спасатели промыли рану уксусом и отправили семью в больницу.

В госпитале состояние мальчика оценивалось как критическое, его немедленно перевели в реанимацию. Врачи использовали противоядие, но оно не помогло. Мальчик скончался на четвертый день после инцидента.

Фото: Плохие новости 18+