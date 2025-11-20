Из Рязани депортировали ранее судимых иностранцев

Отмечается, что семь уроженцев стран Средней Азии и два выходца из Восточной Европы были осуждены за различные преступления: грабеж, кражи, незаконный оборот наркотиков. Сотрудники полиции сопроводили иностранцев в Москву в международный аэропорт.