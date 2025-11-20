Рязань
Снова подорожает. Госдума приняла закон о введении технологического сбора на электронику
Госдума приняла закон о введении технологического сбора на электронику. Об этом сообщил 20 ноября «Интерфакс».

Проект о введении с 1 сентября 2026 года технологического сбора за импорт и производство продукции с электронной компонентной базой принят в третьем, окончательном чтении. Изменения вносятся в закон «О промышленной политике в РФ».

Устанавливается, что технологический сбор подлежит уплате в федеральный бюджет в связи с ввозом или производством в РФ электронной компонентной базы (электронных модулей) и промышленной продукции, содержащей ЭКБ. В обоих случаях перечни продукции для взимания сбора утвердит правительство. Плательщиками технологического сбора выступают юрлица и ИП.

Отмечается, что технологический сбор уплачивается за каждую единицу электронной компонентной базы или промышленной продукции, содержащей электронные модули, и составляет не более пяти тысяч рублей за единицу продукции.

Правительство утвердит ставки техсбора, порядок и сроки его уплаты.