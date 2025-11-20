Фотоловушки засняли обитателей Окского заповедника

Удалось запечатлеть лису и лося. «Во время предзимья водоемы Окского заповедника покрываются тонким ледком, который выдерживают вес лисицы. А вот лосю, чтобы переходить водоемы по льду, придется ждать настоящей зимы», — написал автор.