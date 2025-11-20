Для новогодних праздников в Рязани закупят акустическое оборудование за 15,4 млн

Для мероприятий проекта «Новогодняя столица» в Рязани закупят мультимедийное акустическое оборудование за 15 миллионов 416 тысяч 910 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Как указано в документах, поставщик обязан доставить мультимедийный комплект аудиовизуального оборудования для техобеспечения торжественных мероприятий с монтажом и вводом в эксплуатацию.
Согласно техническому заданию, в комплект входят акустические системы четырех типов, сабвуферы (четыре штуки), усилители мощности, в том числе с процессором, по три штуки, рамы для подвеса акустических систем, полноповоротные светодиодные прожекторы двух типов (всего — 32), генератор тумана и другое оборудование.
Срок поставки — с момента заключения контракта и по 19 декабря 2025 года.
Заказчик — государственное казенное учреждение Рязанской области «Управление делами правительства Рязанской области». Источник финансирования — средства областного бюджета.
