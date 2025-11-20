Павел Малков: Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Рязанской области уже расселено более 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья

Рязань
Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Рязанской области уже расселено более 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Об этом сказал Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя открытие в городе Рыбное многоквартирного дома для переселения жителей из аварийного фонда.

«В Рыбном ключи от новых квартир получили 146 семей. Теперь они будут жить в комфорте и безопасности, — сказал Павел Малков. — Строительство дома позволило решить проблему расселения граждан из 18 аварийных домов общей площадью 6120 м². Благодаря нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ в Рязанской области уже расселено более 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья».

В торжественной церемонии передачи ключей от новых квартир жильцам приняли участие Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, заместитель Председателя Правительства — министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун, министр строительного комплекса региона Марат Султанов, прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев, заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков, глава администрации Рыбновского района Елена Минкова, представители подрядной организации, жители города Рыбное. Во всех квартирах многоквартирного дома на ул. Большой г. Рыбное уже сделан ремонт и установлено сантехническое и газовое оборудование.

Всего в текущем году завершено строительство 15 многоквартирных домов для переселения 640 граждан в 4 муниципальных районах региона: Рыбновском, Милославском, Рязанском и Скопинском.