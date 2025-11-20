Bloomberg: план США по Украине предполагает снятие санкций с России
Отмечается, что новый план США предусматривает отмену антироссийских санкций, а также требование к Киеву по территориальным уступкам и ограничению численности ВСУ. Ранее The Telegraph писал, что Россия может получить Донбасс в аренду в рамках нового мирного плана по урегулированию конфликта.
Агентство Bloomberg узнало, что разработанное США предложение по урегулированию украинского конфликта предусматривает, среди прочего, отмену санкций против России. Об этом 20 ноября сообщает РБК.
Также предложения включают в себя уступку территорий Украиной и ограничение размера ее армии.
Ранее The Telegraph писал, что Россия может получить Донбасс в аренду в рамках нового мирного плана по урегулированию конфликта.