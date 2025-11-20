Bloomberg: план США по Украине предполагает снятие санкций с России

Отмечается, что новый план США предусматривает отмену антироссийских санкций, а также требование к Киеву по территориальным уступкам и ограничению численности ВСУ. Ранее The Telegraph писал, что Россия может получить Донбасс в аренду в рамках нового мирного плана по урегулированию конфликта.