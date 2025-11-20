Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 365
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 510
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 337
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
8 034
Bloomberg: план США по Украине предполагает снятие санкций с России
Отмечается, что новый план США предусматривает отмену антироссийских санкций, а также требование к Киеву по территориальным уступкам и ограничению численности ВСУ. Ранее The Telegraph писал, что Россия может получить Донбасс в аренду в рамках нового мирного плана по урегулированию конфликта.

Агентство Bloomberg узнало, что разработанное США предложение по урегулированию украинского конфликта предусматривает, среди прочего, отмену санкций против России. Об этом 20 ноября сообщает РБК.

Также предложения включают в себя уступку территорий Украиной и ограничение размера ее армии.

Ранее The Telegraph писал, что Россия может получить Донбасс в аренду в рамках нового мирного плана по урегулированию конфликта.