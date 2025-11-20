Алаудинов высказал предположение, кто заменит Зеленского по воле Запада

Генерал-лейтенант Апты Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский может быть заменен на посла Украины в Великобритании и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, на Украине сейчас кризис власти и проблемы на фронте, и американцы могут попытаться изменить ситуацию, убрав Зеленского.

Алаудинов также отметил, что западные страны будут пытаться реорганизовать украинские войска, поскольку у них возникают трудности.

Кроме того, в Украине продолжаются расследования коррупции в окружении Зеленского. Национальное антикоррупционное бюро начало операцию «Мидас», в ходе которой были выявлены схемы, связанные с бизнесменом Тимуром Миндичем, другом президента. Он покинул страну перед обысками и сейчас находится в Израиле. Обвинения также предъявлены бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову. В ответ на коррупционные скандалы в Верховной раде начались призывы к отставке Ермака и формирования новой коалиции.