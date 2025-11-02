WhatsApp* добавил для россиян функцию авторизации через электронную почту

WhatsApp* добавил для россиян функцию авторизации через электронную почту. Об этом 2 ноября сообщили в Telegram-канале «Код Дурова».

Отмечается, что WhatsApp* добавил эту функцию на фоне ограничений рассылки SMS для регистрации и входа в мессенджеры в РФ.

Ранее в Telegram появилась отдельная кнопка в настройках, через которую можно указать почту для авторизации.

Напомним, в России ограничили СМС и звонки для новых пользователей этих двух мессенджеров 31 октября.

* - принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России