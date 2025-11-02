Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
664
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 129
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 359
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 744
В ремонтируемом здании рязанской поликлиники произошел пожар
В ремонтируемом здании рязанской поликлиники произошел пожар. Об этом сообщило РИА 7info.

По данным ГУ МЧС по региону, информация о пожаре в нежилом здании в рабочем поселке Сапожок поступила 2 ноября в 5:59.

В 6:30 возгорание локализовали, в 6:45 открытое горение ликвидировали на площади пять квадратных метров.

На месте происшествия работали девять человек и три единицы техники.

Пострадавших нет. Специалисты установят причину случившегося.