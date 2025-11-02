В ремонтируемом здании рязанской поликлиники произошел пожар
Информация о пожаре в нежилом здании в рабочем поселке Сапожок поступила 2 ноября в 5:59. В 6:30 возгорание локализовали, в 6:45 открытое горение ликвидировали на площади пять квадратных метров. На месте происшествия работали девять человек и три единицы техники. Пострадавших нет. Специалисты установят причину случившегося.
