В ремонтируемом здании рязанской поликлиники произошел пожар

Информация о пожаре в нежилом здании в рабочем поселке Сапожок поступила 2 ноября в 5:59. В 6:30 возгорание локализовали, в 6:45 открытое горение ликвидировали на площади пять квадратных метров. На месте происшествия работали девять человек и три единицы техники. Пострадавших нет. Специалисты установят причину случившегося.

