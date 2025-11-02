В регионах с низкой рождаемостью предложили увеличить маткапитал в полтора раза

По словам депутата Госдумы Сергея Миронова, маткапитал нужно увеличить в регионах, где средний коэффициент рождаемости составляет меньше 1,4. «У нас, к сожалению, если средний коэффициент рождаемости по стране 1,4, есть регионы, где и 1,2, и 1,3. Вот для таких регионов, где меньше 1,4, нужно увеличить примерно в полтора раза выплату за каждого ребенка», — заявил Миронов. Ранее сообщалось, что Рязань вошла в число городов с наиболее низкой рождаемостью. Среди причин называли сокращение числа женщин репродуктивного возраста и снижение интенсивности деторождения.

