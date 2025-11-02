В Перинатальном центре напомнили об изменениях в графике работы в праздники

Отмечается, что 2 и 4 ноября женская консультация и консультативно-диагностическая поликлиника Перинатального центра работать не будут. 3 ноября дежурный врач проведет прием с 8:00 до 14:00. Медико-генетическая консультация с 2 по 4 ноября не будет работать. Стационарная помощь оказывается круглосуточно. Госпитализация на роды, в отделение патологии беременности с 2 по 4 ноября осуществляется через приемный покой родового отделения (вход Nº12).

