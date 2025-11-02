Россиянам напомнили, какая зарплата полагается за работу в праздники

По словам члена комиссии Общественной палаты Евгения Машарова, работа в дни государственных праздников, в том числе 4 ноября, оплачивается не менее чем в двойном размере. Так, сдельщикам платят не менее чем по двойным расценкам, а работникам с дневными или часовыми ставками — двойную ставку. Сотрудникам на окладе положена как минимум одинарная ставка сверх оклада, а при переработке — двойная.

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил о двойной оплате за работу в День народного единства. Об этом 2 ноября сообщило ТАСС.

