Опубликован прогноз погоды на 3 ноября в Рязанской области

В области будет облачно. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами прогнозируют туман. Ветер будет южной четверти, до 12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −2…+3°С, днем — +4…+9°С.